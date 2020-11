Après l'interlude de Lance Stroll à Istanbul, Lewis Hamilton (Mercedes) a repris sa moisson de pole positions dans le désert de Sakhir où se tient le Grand Prix de Bahreïn. Le Britannique a réalisé en meilleur chrono en 1:27.264, établissant par la même occasion un nouveau record de la piste. Le septuple champion du monde s'élancera aux côtés de son voisin de garage Valtteri Bottas. Le Finlandais a raté la pole position pour 289 millièmes de seconde.

Max Verstappen (Red Bull) s'élancera en deuxième ligne grâce à son troisième chrono. Ayant loupé la pole pour quatre dixièmes, le Hollandais s'élancera du côté propre de la piste. Derrière le Top 3, tout le monde est à plus d'une seconde. Alex Albon (Red Bull) est quatrième à 1,010. Cinquième, Sergio Pérez (Racing Point) s'intercale entre les deux Red Bull et les deux Renault, Daniel Ricciardo ayant eu le dernier mot face à Esteban Ocon. Pierre Gasly (ALphaTauri), Lando Norris (McLaren) et Daniil Kvyat (AlphaTauri) complètent le Top 10.

Il n'y a pas eu de miracle pour les Ferrari, toutes les deux out en Q2. Sebastian Vettel s'est qualifié en 11ème et rate la Q3 pour un dixième. L'Allemand devance son équipier Charles Leclerc et Lance Stroll (Racing Point), autre victime de la session. Carlos Sainz a été frappé par la guigne dans la nuit bahreïnie. Le Madrilène a été éliminé en Q2 sans avoir pu signer le moindre chrono. Le médaillé d'argent du Grand Prix d'Italie a été victime d'un ennui mécanique (serrage moteur ?) sur sa McLaren qui partait en toupie au bout de la ligne droite du circuit.

Le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné demain après-midi à 15h10, heure belge.