Cela bouge sur le marché des transferts. Selon une information de nos confrères d'Auto Hebdo, Guntheir Steiner va confirmer ce week-end au Portugal qu'il ne prolongera pas les contrats de ses deux titulaires depuis 2017, Romain Grosjean (en partance vers le WEC et Peugeot) et Kevin Magnussen (on verrait plutôt le Danois en IndyCar). Et la nomination du fortuné jeune Russe Nikita Mazepin dont le papa pourrait même investir dans le team devrait suivre...

Avec qui pour épauler l'actuel pilote de F2 ? Sergio Pérez resterait une option, là aussi avec bon paquet d'argent, même si le Mexicain lorgne aussi du côté des Etats-Unis et n'aurait pas grand chose à gagner dans cette aventure. L'autre piste est donc un des trois pilotes issus de la filière Ferrari, le motoriste de l'écurie américaine, avec soit Calum Illott, soit Robert Schwarzman pour un duo russe toutefois peu probable, soit Mick Schumacher toujours pas confirmé chez Alfa Romeo qui pourrait finalement choisir une autre option (Nico Hulkenberg ou Sergio Pérez).

On devrait en savoir plus dans les semaines voir jours qui suivent...