Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'élancera en pole position du Grand Prix de Hongrie, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le Hungaroring (4,381 km) à Budapest.

Le Néerlandais s'est montré le plus rapide des qualifications. Le vainqueur des Grands Prix d'Autriche et d'Allemagne a devancé d'un souffle la Mercedes de Valtteri Bottas. Il aura manqué 18 millièmes de seconde au Finlandais pour empêcher le pilote Red Bull de signer la 1ère pole position de sa carrière. Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera depuis la 3ème position après avoir concédé 0.197.

Les deux pilotes Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc et l'Allemand Sebastian Vettel, partiront en 4e et 5e positions devant Pierre Gasly (Red Bull) qui se sera montré huit dixièmes plus lent que son coéquipier. Les pilotes McLaren Lando Norris et Carlos Sainz, Romain Grosjean (Haas) et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) complètent le Top 10.

Le départ de la course sera lui donné dimanche sur le coup de 15h10.