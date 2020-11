La troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn a été marquée par les pépins ayant accablé Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde, qui a dominé les deux sessions du vendredi, s'est immobilisé au bout de la pitlane du circuit de Sakhir, les mécaniciens venant à son secours pour le rapatrier à son box.

Une Red Bull succède à une Mercedes puisque c'est Max Verstappen qui s'est montré le plus véloce de l'ultime séance libre. Le Hollandais a tourné en 1:28.355, devançant Hamilton de 263 millièmes de seconde. Troisième chrono pour Valtteri Bottas, à trois dixièmes. Après son impressionnante galipette de vendredi soir, Alex Albon (Red Bull) a pu reprendre la piste. Le Thaïlandais est quatrième, à 663 millièmes de Verstappen. Le médaillé de bronze du Grand Prix de Toscane est le dernier pilote à finir à moins d'une seconde de son équipier.

Le quinté de tête est complété par la McLaren-Renault de Carlos Sainz. Le Madrilène, qui a fini à 1,1 seconde de Verstappen, précède Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) et Daniil Kvyat (AlphaTauri). Plus fringantes vendredi, les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Pérez ne peuvent que compléter le Top 10. Les Ferrari sont à nouveau aux pâquerettes, Sebastian Vettel étant 13ème, Charles Leclerc 15ème.

Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn débuteront à 15 heures, heure de Bruxelles, ce samedi.