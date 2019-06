L'écurie McLaren a officialisé ce matin l'engagement de Sergey Sirotkin (titulaire l'an dernier chez Williams) en tant que 3e pilote ou réserviste aux côtés de Carlos Sainz Jr et Lando Norris. Une manière sans doute d'encore rentrer un peu d'argent de la banque SMP soutenant le pilote russe.

Par ailleurs, Zack Brown, a confirmé qu'un retour de Fernando Alonso en tant que titulaire en 2020 n'était pas du tout à l'ordre du jour ni même envisagé : « Si c'était le cas, je devrais demander à Chase Carey s'il est possible d'engager une 3e voiture car nous avons deux pilotes sous contrat et qui font du super boulot. Mais heureusement, Fernando ne m'a rien demandé dans ce sens... » a déclaré le patron américain.

Il est par contre plus envisageable que Fernando qui reste ambassadeur de la marque fasse son retour un jour au Mans en 2021 ou 2022 avec une Hypercar McLaren. Un Espagnol qui a critiqué McLaren à propos de leur échec à Indianapolis. « Nous n’étions pas bien préparés, tout simplement. Et quand on ne se prépare pas convenablement pour une grande course comme cela, voilà ce qui arrive…"