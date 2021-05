A la veille des premiers essais du GP de Monaco où l'écurie britannique étrennera une unique et superbe livrée Gulf, McLaren a annoncé ce matin avoir prolongé dele contrat le liant au jeune Lando Norris (21 ans).

"Notre binôme pour 2022 est donc déjà connu avec Daniel (Ricciardo) et Lando. Pour arriver à notre objectif qui est de gagner à nouveau des courses et des championnats, il nous faut du talent et de la stabilité," a indiqué le team manager Zak Brown.

"Mon but est bien sûr de devenir champion du monde et je souhaite y arriver avec McLaren avec qui je collabore depuis maintenant quatre ans," a indiqué l'espoir britannique actuellement quatrième du Mondial. "Je remercie McLaren de me faire confiance et de me donner l'opportunité de me battre ainsi devant. Je suis sûr que le meilleur reste à venir. Je vais tout donner, cette saison et les suivantes."

Rappelons que Lando Norris est le pilote qui a succédé à notre compatriote Stoffel Vandoorne à Woking avec directement une meilleure monoplace et un solide nouveau directeur sportif allemand. Aujourd'hui, avec le retour du moteur Mercedes, McLaren peut espérer décrocher quelques autres podiums cette année, voire se battre à l'une ou l'autre occasion pour la victoire. Pourquoi pas ce week-end en Principauté où le jeune Lando aura à coeur de fêter son contrat renouvelé et où son équipier australien Daniel Ricciardo a remporté sa dernière victoire en F1 il y a trois ans déjà.