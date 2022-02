Ce n'est qu'une demi-surprise, tant on savait sa place menacée. Michael Masi a payé cher le dénouement du Grand Prix d'Abu Dhabi où le titre a basculé en faveur de Max Verstappen dans le tout dernier tour et dans des circonstances houleuses, et éventuellement la mauvaise gestion du Grand Prix de Belgique qui avait tourné à la farce. Critiqué de toutes parts, celui qui avait remplacé au pied levé le regretté Charlie Whiting en 2019 a logiquement perdu son poste de directeur de course pour la F1. L'information a été confirmé ce jeudi par Mohammed Ben Sulayem en personne, le nouveau président de la FIA.

L'éviction de Masi semblait inéluctable. Il y a plusieurs semaines, son absence dans le nouvel organigramme de la Fédération Internationale de l'Automobile avait mis la puce à l'oreille. L'Australien devrait se voir proposer un nouveau poste au sein de la fédé. Une "mise à l'ombre", en d'autres termes. L'écurie Mercedes a-t-elle eu la peau de Masi ? Pour nous, la réponse est "oui", tant il paraissait évident que les représentants de la formation allemande auraient mal digéré de voir le principal intéressé conserver ses fonctions alors que ses décisions ont privé Lewis Hamilton d'un huitième titre mondial.

Pour cette année, Masi doit être remplacé par Eduardo Freitas, bien connu pour être le directeur de course du WEC, et Niels Wittich qui occupait un poste identique pour le DTM. Les deux hommes occuperont ce poste en alternance, avec le soutien de Herbie Blash qui fut pendant longtemps le bras droit de Charlie Whiting.

Par ailleurs, il ne sera plus possible pour les équipes d'entrer directement en communication avec la direction de course afin d'éviter toutes les pressions qui ont émaillé la saison écoulée.