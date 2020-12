C'était devenu un secret de polichinelle. C'est désormais officiel. Le Moscovite Nikita Mazepin qui fêtera ses 22 ans le 2 mars prochain débutera en F1 la saison prochaine chez Haas GP.

Fils du richissime homme d'affaires Dmitry Mazepin, il deviendra ainsi le 4e Russe à rouler en GP.

Vice-champion de GP3 en 2018, Nikita est actuellement 3e du championnat de F2 avant la finale de ce week-end à Barheïn. Il compte deux victoires et cinq podiums cette saison. Le team a fait savoir que Mazepin avait signé un contrat de « plusieurs années ».

"Je suis ravi que Nikita Mazepin conduise pour Haas F1 Team la saison prochaine", a déclaré Günther Steiner, directeur sportif de Haas GP. "Nikita a souligné ses références en Formule 2 cette année avec deux victoires et une poignée de podiums au cours de ce qui a été une solide deuxième saison pour lui. Il est devenu un sportif mature qui a gravi les échelons juniors. Nous sommes impatients de lui donner l’opportunité de concourir au plus haut niveau du sport automobile mondial."

"Devenir pilote de F1 est un rêve de toute une vie devenu réalité pour moi", a commenté pour sa part le jeune Russe. "J'apprécie vraiment la confiance que m'accordent Gene Haas, Günther Steiner et l'ensemble de l'équipe. Ils donnent une chance à un jeune pilote et je les en remercie. J'ai hâte de commencer notre relation ensemble, sur et en dehors de la piste. L'équipe me demandera des commentaires et des analyses afin d'affiner sa monoplace pour 2021 et au-delà. J'assumerai cette responsabilité et j'ai hâte de commencer."

Le nom de son équipier devrait être confirmé plus tard dans la semaine, mais sans surprise non plus, il devrait s'agit de Mick Schumacher, l'actuel leader du championnat de F2.