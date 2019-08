Se limiter à Ulysse De Pauw, 5e du championnat britannique de F3, pour définir un espoir belge pour la Formule 1 serait un peu court. Actuellement, une demi-douzaine d’ados belges rêvent de F1.

En plus du Brabaçon, notre meilleur espoir belge se nomme Ugo de Wilde, présent en Formule Renault Eurocup. Après un début de saison tonitruant avec une victoire dès la première course à Monza, le Bruxellois a connu des fortunes diverses, peu aidé il est vrai par les égarements de son écurie JD Motorsport. Actuellement 6e de la compétition, il serait prématuré de déjà condamner le vice-champion de F4. Une bonne fin de saison peut lui permettre de se faire remarquer par une filière et espérer monter en F3 FIA par exemple.

Esteban Muth a quant à lui choisi une voie atypique : le Japon. Après une course en Formule Renault, le Bruxellois est passé en F3 nippone. Un choix pas anodin car le championnat deviendra l’anti-chambre de la Super Formula en 2020, cette série qui a servi de passerelle pour Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly. Et, avec la présence de Honda, l’espoir est permis.

L’autre Belge présent en Formule Renault est Amaury Cordeel. Champion de F4 espagnole sans réelle concurrence, le protégé des Van Hooydonk est 16e. Last but not least, Nicolas Baert évolue de l’autre côté des Pyrénées dans ce championnat ibère qui a sacré Cordeel.

Débutant seulement en monoplace après avoir débuté sur le tard en kart, le Waterlootois a signé quelques belles performances prometteuses.