Parti en première ligne après son exploit des qualifications, Fernando Alonso se sera accroché aux espoirs de podium durant une bonne moitié du GP du Canada. Mais un mauvais timing pour lui des voitures de sécurité combiné à une perte de puissance de son moteur Renault en fin de GP et à une pénalité de cinq secondes l'auront finalement obligé à se contenter d'une neuvième place.

Appelé chez les commissaires de piste après la course, l'Espagnol a été rendu coupable d'avoir zigzagué lors du dernier retour vers la chicane et le "mur des champions" pour éviter d'être doublé par l'Alfa de Valtteri Bottas qui a dû freiner pour éviter de finir dans le mur. Un geste qui a valu à l'Espagnol une sanction de cinq secondes le renvoyant au final derrière les deux Alfa Romeo de Bottas et de son équipier chinois Guanyu Zhou finalement 7ème et 8ème donc.