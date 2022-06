Il n'y a désormais plus de doute: Déçu que Red Bull ait logiquement préféré de prolonger de deux ans Sergio Pérez plutôt que de lui donner une deuxième chance, Pierre Gasly avait laissé sous-entendre qu'il pourrait aller voir ailleurs. Mercedes en remplacement éventuellement de Lewis Hamilton semblait la piste la plus sérieuse. Epauler Lando Norris chez McLaren pouvait éventuellement en être une autre. Mais il n'en sera finalement rien. Le Français possède un contrat Red Bull jusque fin 2023 et il devra le respecter. Son patron actuel chez AlphaTauri Franz Tost a coupé court aux rumeurs en annonçant cet après-midi à Montréal:

Voilà on ne rajoutera donc rien si ce n'est qu'une carrière est souvent une question de bon timing. Et que celui de Pierre, tout comme celui de son ami Stoffel Vandoorne à l'époque chez McLaren, n'a sans doute pas été le meilleur. N'empêche, lui est encore en F1, possède un contrat pour l'an prochain, et une monoplace capable de jouer régulièrement dans les points. Et même de gagner déjà un GP de folie...