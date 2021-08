Ce n'est pas vraiment une surprise et cela signifie que les quatre pilotes Red Bull seront les mêmes la saison prochaine avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, tandis que Max Verstappen et Sergio Pérez continueront à faire cause commune chez Red Bull.

Cinquième du championnat du monde à la veille du GP de Belgique, quatre points derrière Valtteri Bottas, "Checo" a fait le boulot cette année et s'est montré meilleur que son prédécesseur Alex Albon en remportant notamment le GP d'Azerbaïdjan après que son équipier, leader, ait explosé un pneu à quelques tours de l'arrivée.

"Il n'est jamais facile de s'adapter à une nouvelle voiture se pilotant différemment," a indiqué Sergio. "On le voit aussi cette année avec Daniel Ricciardo dans le même cas que moi chez McLaren. Mais cela va de mieux en mieux et je suis fier de faire partie de la famille Red Bull. Je vais tout faire pour les aider à décrocher le titre des constructeurs cette année et je suis impatient d'être en 2022 avec de nouvelles règles et voitures pour tout le monde."

Le choix de Red Bull est tout à fait logique à partir du moment où il n'était pas question pour eux de reprendre Pierre Gasly. Il n'y avait pas mieux sur le marché que Pérez.