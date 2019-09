Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, 14e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur la piste humide du circuit de Monza (5,793 km).

En 1 min 27 sec 905/1000, il a devancé les McLaren de l'Espagnol Carlos Sainz Jr et du Britannique Lando Norris de 306 et 545/1000 respectivement. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), confortable leader du classement des pilotes, a signé le 4e chrono à 825/1000 et le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) le 5e à 1 sec 120/1000.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est 7e à 2 sec 195/1000, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) 8e à 2 sec 602/1000 et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) 9e à 2 sec 691/1000. La pluie étant au menu du jour, ces chronos, réalisés sur des pneus slicks pour les plus rapides et intermédiaires pour les plus lents, ne sont toutefois guère représentatifs des forces en présence. La piste, humide pendant le plus gros de la séance, a piégé de nombreux pilotes. Le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) et le Français Pierre Gasly (Toro Rosso), entre autres, sont partis en tête-à-queue, provoquant de courtes interruptions le temps de dégager leurs monoplaces.

Les voitures de Räikkönen et de Pérez ont subi des dégâts en heurtant les barrières. La deuxième séance d'essais libres aura lieu à 15h00 locales (13h00 GMT), encore sous une météo pluvieuse.

Le temps devrait par contre être sec pendant les essais libres 3 et les qualifications samedi et plus incertain pendant la course dimanche.

1re séance d'essais libres

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:27.905 (20 tours)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:28.211 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:28.450 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.730 (11)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:29.025 (19)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:29.960 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:30.100 (11)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:30.507 (19)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:30.596 (11)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:30.695 (26)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:32.848 (22)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:33.976 (9)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:34.528 (10)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:34.715 (7)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:35.133 (10)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:35.980 (7)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:37.816 (12)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:38.421 (12)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) non chronométré (4)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) non chronométré ( 4)