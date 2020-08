Bottas, 30 ans, avait rejoint Mercedes en 2017 pour remplacer Nico Rosberg qui avait pris sa retraite. Avec huit victoires et douze pole positions, le Finlandais a aidé Mercedes a remporté trois titres de meilleur constructeur.

"Depuis que je suis tombé amoureux de la F1 quand j'étais enfant, je rêve de devenir champion du monde. Je suis toujours dans la course cette année et Mercedes me met dans les meilleures conditions possibles pour être compétitif cette année et l'année prochaine", a déclaré Bottas.

Son équipier Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, est en fin de contrat cette année chez Mercedes mais une prolongation est attendue prochainement.

Bottas (58 points) occupe la deuxième place du classement des pilotes derrières Hamilton (88 points). Dans le classement des meilleurs constructeurs, Mercedes occupe la tête avec 146 points.