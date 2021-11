Le championnat du monde de F1 est entré dans sa dernière ligne droite. Il reste en fait deux courses et 52 points à distribuer. Si le spectateur neutre, amateur de suspense et de beaux duels comme on a pu en vivre au Brésil ou à Monza, espère bien sûr que le verdict ne tombera pas avant la finale d'Abu Dhabi, il faut aussi bien se rendre compte que le nouveau champion du monde de F1 pourrait aussi être couronné dès l'arrivée du nouveau GP de Jeddah dans treize jours.

Un seul pilote peut déjà coiffer les lauriers dès l'Arabie saoudite. Et il s'agit bien sûr de Max Verstappen, l'actuel leader du "Mondial". A l'heure actuelle, le pilote Red Bull-Honda compte 8 points de plus que son rival. Voici donc les cas de figures dans lesquels le Belgo-néerlandais serait couronné dès l'avant-dernier rendez-vous.

-S'il gagne et signe le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton ne termine pas dans le Top 5

-S'il gagne sans signer le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton ne termine pas dans les six premiers

-S'il termine deuxième avec le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton ne termine pas dans les 9 premiers

-S'il termine deuxième sans signer le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton ne marque pas de points

Ne pas voir Lewis terminer dans les cinq premiers signifierait en gros son abandon, chose qui n'est jamais exclure en sport mécanique.

Evidemment, on souhaite que ces cas de figures ne se produisent pas et que tout se joue, à la régulière, lors de la grande finale de Yas Marina où, en cas de victoire et de meilleur tour de Lewis en Arabia Saoudite juste devant Verstappen, les deux prétendants pourraient démarrer à égalité de points. Et que le meilleur gagne...