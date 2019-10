Après avoir déjà été floué par la tactique Ferrari à Singapour, Charles Leclerc a bien failli se faire à nouveau entuber par son quadruple champion du monde d'équipier Sébastian Vettel qui, durant la course, a refusé de respecter les ordres et le plan préalablement établi.

"Lors du briefing d'avant course, il était clair qu'en partant de la pole je devais donner l'aspiration au départ à Seb et qu'on ne devait pas se gêner afin que les Ferrari puissent virer premier et deuxième," a expliqué Charles Leclerc au micro de Canal Plus. "J'ai respecté le plan à la lettre..."

Mais cela n'a pas été le cas de Seb Vettel jouant sur les mots et estimant que Charles ne lui avait pas donné l'aspiration mais qu'il l'avait prise après un très bon départ lui permettant de doubler d'emblée Lewis Hamilton. Quelle mauvaise foi! Ce qu'il oublie sans doute c'est que le Monégasque, pour démontrer son esprit d'équipe, n'a pas bougé ni contré l'attaque de son équipier refusant ensuite de lui rendre la place comme cela avait pourtant été prévu.

La divulgation de l'intégralité des conversations radios entre les pilotes Ferrari et leurs ingénieurs prouvent qu'il y a bien eu non respect des ordres de la part du quadruple champion. Déjà tendue, la relation entre les deux pilotes Ferrari va devenir de plus en plus dure à gérer. Après cette nouvelle polémique, les deux hommes risquent de ne plus se faire confiance.

2e tour:

Xavier Marcos Padros (ingénieur de piste) à Charles Leclerc : « Nous envisageons d’échanger vos positions d’ici quelques tours. » (comme prévu dans le plan)

Réponse du Monégasque : « Oui, oui, pas de problème, je comprends. »

6e tour:

XM Padros à Leclerc : « Sebastian va te laisser passer au tour suivant. »

Vettel à Riccardo Adami (son ingénieur de piste) : « Je l’aurais doublé de toute manière. Essayons d’encore creuser l’écart pendant deux tours. »

7e tour:

Adami à Vettel : « Laisse passer Charles. »

Réponse de Seb Vettel : « Dites-lui qu’il va devoir se rapprocher. »

8e tour:

Adami à Vettel : « Laisse le passer, l’écart est de 1.4 secondes. »

Leclerc à Padros : « Vous m’avez mis derrière lui. J’ai respecté tout ce qu’on a dit. On en parlera plus tard. Maintenant, c’est compliqué de réduire l’écart. »

10e tour:

Adami à Vettel : « Tu es le plus rapide en piste, reste concentré, tu te débrouilles bien. On va passer sur le Plan C. Charles est à 1.9 secondes. »

Laurent Mekies (Directeur Sportif) à Charles Leclerc : « Charles, on fera l’échange plus tard. Lewis est un peu trop proche et on veut hausser le rythme. On le fera plus tard, concentre-toi sur ta course, merci. »

Réponse de Leclerc : « Je comprends tout à fait. La seule chose est que j’ai respecté tout à la lettre. Je lui ai donné l’aspiration, aucun souci. Puis j’ai tenté de pousser en début de course. Vous gérez la situation. »

Face au refus de Seb Vettel d'obtempérer, la Scuderia a dû rétablir l'ordre et inverser les positions lors du pitstop, un peu plus long pour l'Allemand. Avant que sa machine ne s'enraye. "P... c'est pas vrai," s'est exclamé Vettel après avoir reçu l'ordre de se ranger sur le bord de la piste, suite à un souci moteur. "Rendez-nous les V12!" a hurlé l'Allemand.

En abandonnant, Vettel a, involontairement cette fois, privé Charles Leclerc de la victoire, la voiture de sécurité virtuelle permettant à Lewis Hamilton de s'arrêter et de ressortir en tête.