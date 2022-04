Volkswagen a déclaré à l'agence de repsse allemande dpa qu'Audi "a la possibilité en principe d'entrer dans la série élite du sport automobile en 2026" mais qu'une décision finale doit encore être prise.

Volkswagen a déclaré qu'elle était "dans la phase finale de son évaluation" et a ajouté que les règles de la F1 à partir de 2026, qui n'ont pas encore été publiées, "comportent des changements importants en faveur d'un sport plus durable et sont une condition pour une entrée potentielle d'Audi".

La F1 cherche à trouver un compromis pour attirer de nouveaux constructeurs potentiels, avec des moteurs hybrides fonctionnant au carburant durable et dont 50 % de leur puissance est électrique.

Le patron d'Audi, Markus Duesmann, est intéressé par une entrée en F1, car il a été impliqué dans le sport par le passé en tant que chef du développement de Mercedes et chef du département moteur de BMW. Il a déclaré dans le passé que "la F1 pourrait devenir plus intéressante pour Audi si elle devenait plus durable".

Audi a été associé à une reprise de la société britannique de voitures de sport McLaren, qui a une longue histoire en F1 et qui a actuellement Mercedes comme partenaire moteur.

Il y a également des spéculations autour d'un retour en F1 d'une autre entreprise appartenant au groupe Volkswagen, Porsche. Elle pourrait devenir partenaire de l'équipe Red Bull de l'actuel champion du monde Max Verstappen.