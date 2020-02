Mercedes conclut la semaine en tête après avoir fait jaser pour son audace technique.

Àchaque saison, son lot de nouveautés et de jérémiades qui vont avec. En 2009, BrawnGP, Toyota et Williams suscitaient le courroux des autres écuries en profitant d’une zone grise du règlement pour imposer le double diffuseur. L’année suivante, ce fut au tour de McLaren de défrayer la chronique avec son F-duct qui permet, grâce à un écoulement forcé de l’air, d’aplanir l’aileron arrière et de gagner en vitesse de pointe. (...)