Avec près de quatre mois de retard, après la plus longue trêve de son histoire, la F1 reprend, enfin, la piste ce vendredi avec les premiers essais libres en vue du premier des deux GP d’Autriche. À la veille du verdict d’une première qualification très attendue, ce samedi entre 15 h et 16 h, nous tentons de répondre aux interrogations les plus fréquentes à l’aube d’une saison 2020 d’ores et déjà exceptionnelle.