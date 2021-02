"Fernando est conscient et se sent bien, " a indiqué le team. "Il subira d'autres examens médicaux demain matin. Nous n'en dirons pas plus pour l'instant."

Il faut espérer qu'il n'y ait rien de cassé car à quatre semaines des essais hivernaux et six du début de saison, cela tomberait au plus mal pour le double champion du monde.

Fernando Alonso a été victime d'un accident de la circulation, cet après-midi en Suisse. Alors qu'il s'entraînait en vélo, le pilote Alpine F1 a été renversé a confirmé le team. Et alors que le site italien "Monza in pista" annonçait plusieurs fractures, son équipe se veut plus rassurante.