L'Espagnol avait quitté le paddock en 2018.

Alors que l'écurie Renault doit annoncé ce mercredi qui remplacera officiellement Daniel Ricciardo en partance pour McLaren comme pilote numéro, la presse espagnole pense savoir qu'il s'agira de Fernando Alonso.

L'Espagnol, champion du monde 2005 et 2006 avec Renault, avait pris sa retraite en 2018 expliquant sa décision par l'ennui qu'il éprouvait sur la piste. Il s'était alors consacré à d'autres disciplines remportant deux fois les 24 heures du Mans.

Mais Alonso aurait retrouvé l'envie pour rouler en F1 selon Flavio Briatore, l'ancien directeur de Renault : "Fernando est motivé. Un an en dehors de la F1 lui a fait du bien, il s’est désintoxiqué. Je le vois plus serein et il est prêt à revenir."

L'Espagnol confirmait lui-même qu'un retour en Formule 1 pourrait de nouveau l'intéresser : "D’un point de vue physique et au niveau de la motivation , je suis au top, j’aimerais donc pouvoir me concentrer sur un championnat majeur"