A 40 ans dont près d'une vingtaine passées en F1, Fernando Alonso n'a plus sa langue en poche. Et l'Espagnol n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait à l'issue de ce simulacre de GP.

"L'annulation était inévitable car la visibilité était trop faible", estimait le double champion au micro de Canal Plus. Avant d'ajouter furibard : "Pour moi il n'y a tout simplement pas eu de course. On a fait deux fois deux tours derrière la voiture de sécurité. Attribuer des points pour cela n'a pas de sens, c'est choquant. Quand je vois comme on doit se battre pour un ou deux points et là on les distribue gratuitement."

Peut-être aurait-il tenu un autre discours s'il avait réussi un exploit comme celui de George Russell deuxième en qualifications samedi ce qui lui a valu une belle récompense de neuf unités aujourd'hui. Mais en partant hors du Top 10, Fernando a effectivement eu zéro chance de marquer des points ce dimanche.

Une autre aberration constatée : Sorti de la piste lors du tour de mise en grille et ramené sur la dépanneuse, Sergio Pérez aurait été autorisé à prendre le départ après une heure au moins de réparation sur sa Red Bull et deux premiers tours de formation non couverts. Voilà qui aurait fait un sérieux précédent. Un peu de sérieux svp messieurs de la FIA. On est en F1, pas aux 25H Fun Cup...