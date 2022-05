Ferrari a porté réclamation contre les pilotes Red Bull à Monaco, la plainte rejetée

Formule 1

AFP

L'écurie Ferrari a porté réclamation dimanche à l'issue du Grand Prix de Monaco de Formule 1 contre les deux pilotes Red Bull - le vainqueur de la course Sergio Pérez et Max Verstappen, 3e dimanche - qu'elle accuse d'une manœuvre litigieuse au détriment de ses pilotes. Une plainte rejetée en soirée par les commissaires de course.