Ce week-end au Canada (qualifications à 22 h chez nous et course à 20 h), on entame déjà le deuxième tiers de la saison.

Séparés par 21 unités, Max Verstappen (cinq victoires) et Sergio Pérez (une seule) se sont confortablement installés en tête du championnat pilotes, tandis que leur équipe Red Bull mène chez les constructeurs avec 279 unités, soit 80 de plus que Ferrari et déjà 118 de mieux que le team ayant remporté la couronne des marques ces huit dernières années, Mercedes.