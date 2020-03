Ferrari et Sebastian Vettel ont entamé les négociations sur une prolongation du contrat du pilote allemand, qui expire en fin de saison, a indiqué jeudi Mattia Binotto, le patron de l'écurie italienne de F1.

"Nous avons entamé les discussions sur un nouveau contrat. Ce n'est pas quelque chose qui va traîner jusqu'en fin de saison. C'est important pour lui et pour nous d'avoir de la clarté le plus vite possible", déclare Mattia Binotto sur le site de la Formule 1.

Sebastian Vettel, 32 ans, est dans la dernière année de son contrat avec Ferrari, où il est arrivé en 2015.

La Formule 1 est pour l'instant à l'arrêt, les premiers GP de la saison ayant été reportés en raison du coronavirus. Ferrari a suspendu ses opérations dans son fief de Maranello, la région d'Italie la plus touchée par le Covid-19.