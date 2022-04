C'était dans l'air déjà depuis un petit temps, c'est désormais officiel: la Scuderia Ferrari a prolongé le contrat de Carlos Sainz de deux ans, soit jusqu'à fin 2024.

"Je considère que nous avons actuellement la meilleure paire de pilotes et je tenais à ce que ce soit pareil dans les années futures," a déclaré le boss Mattia Binotto.

"Je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler avec la Scuderia Ferrari qui est pour moi la meilleure équipe de F1," a déclaré le fils du double champion du monde des rallyes. "Ma première saison pour les Rouges a été solide et constructive. On a tous bien progressé ensemble et on voit le résultat en ce début de saison. Cette prolongation de contrat va consolider ma confiance. La F1-75 a démontré qu'elle était une monoplace gagnante et je suis désormais plus motivé que jamais d'aller chercher ma première victoire en F1."

Le plus tôt sera le mieux. Et pourquoi pas dès ce week-end à Imola devant cent mille tifosi? "Nous avons deux pilotes capables de remporter des courses. Il n'y a eu que trois courses jusqu'ici et il est beaucoup trop tôt pour envisager des consignes et favoriser Charles. Ils vont continuer à se tirer l'un l'autre vers le haut et que le meilleur gagne," a confirmé Mattia Binotto à l'avant-veille de la course qualificative de samedi en Emilie Romagne.