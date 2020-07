Le gouvernement britannique a officiellement dispensé la Formule 1 de quarantaine à l'entrée sur son territoire, dimanche, ouvrant la voie à la tenue des deux Grands Prix les 2 et 9 août sur le circuit de Silverstone.

"Un certain nombre de vedettes sportives et les équipes qui les soutiennent, ainsi que des stars du cinéma et de la télévision, des réalisateurs et des producteurs seront dispensés de quarantaine, s'ils sont indispensables à la tenue des événements ou des tournages", a annoncé le Secrétariat d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports dans un communiqué. Toutes ces personnes devront respecter les directives du gouvernement concernant la lutte contre le Covid-19 et "vivre et travailler dans des environnements de 'bulles' fermées", a-t-il ajouté. "Ces mesures en faveur des événements sportifs signifient qu'à Silverstone, pour les 70 ans du Grand Prix de Grande-Bretagne, des courses pourront se tenir les 2 et 9 août", complète le Secrétariat d'Etat dans son communiqué. La BBC avait annoncé dès fin mai que le gouvernement ferait le nécessaire pour que ces courses se tiennent, alors que la saison tronquée de F1 démarre ce dimanche en Autriche. Ces mesures ouvrent aussi la voie à la tenue en Angleterre du match retour de huitième de finale de la Ligue des Champions de football entre Manchester City et le Real Madrid.