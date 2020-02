Le Grand Prix de Formule 1 qui doit se dérouler à Shanghai en avril devrait être annulé.

L'épidémie de Coronavirus inquiète toujours plus au fil des joueurs et les événements majeurs sportifs ont déjà fait face à des annulations. Selon RMC Sport,c’est le prochain Grand Prix de Formule 1 à Shanghai en Chine qui est visé par une annulation. La course, qui est prévue le 19 avril prochain, n'aura pas lieu à cette date à cause de l'épidémie de Coronavirus. Une officialisation de ce'tte information devrait tomber ce mercredi.

Mais le Grand prix sera-t-il définitivement annulé ? Rien n'est moins sûr !Le calendrier très chargé rend difficile un report même si, comme nos confrères français l'indiquent, une possibilité existe : programmer le Grand Prix de Chine entre le celui du Brésil et celui d'Abou Dhabi. Le hic, c'est que les écuries seraient opposées à cette solution car elle causerait un "triple-header" (trois courses consécutives) en fin de saison.