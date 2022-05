Le Monégasque doit remettre les pendules à l’heure face à Max Verstappen après le flop en Italie.

Devant tout le gratin de Maranello et Turin réuni en Emilie-Romagne, Ferrari a connu une situation très gênante à Imola avec Carlos Sainz mis dehors au bout de quelques hectomètres bien malgré lui et, surtout, Charles Leclerc dominé par Max Verstappen avant de partir à la faute en s’escrimant avec Sergio Pérez.

Le Monégasque est toujours confortable leader du championnat puisqu’il possède plus d’une victoire d’avance sur le Hollandais. Mais il n’est plus question pour le petit prince de gaspiller des points. Quand on connaît la vélocité de la Red Bull quand elle tient le coup, beaucoup sont d’avis à dire que Leclerc ne peut pas se permettre de rouler le coude contre la portière ni de faire l’une ou l’autre fantaisie. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens, après tout.