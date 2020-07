Alors que sur la piste on a roulé entre les gouttes le matin avec une nette domination des Mercedes, puis sur le mouillé l’après-midi, on s’est pas mal agité dans le paddock, où chacun commente à sa façon les rumeurs du moment. "Elles portent bien leur nom", s’est amusé Sebastian Vettel, à qui l’on a demandé s’il porterait les couleurs British Green d’Aston Martin en 2021. "J’ai un contrat pour encore deux ans ", a répété de son côté Sergio Pérez, pas prêt à lâcher facilement Racing Point maintenant que ses voitures peuvent viser les podiums. "Mais, avec tout ce que l’on raconte, j’ai reçu des propositions d’un autre team F1 et même en dehors de la F1."

Haas, on le sait, pourrait être une option. "Gene (Haas) ne nous a encore rien dit. Il nous informera dès qu’il aura tranché et cela conditionnera notre futur", a déclaré publiquement Romain Grosjean, ce qui a fait bondir son boss, Günther Steiner, qui l’a clashé dès lors sévèrement. "Il n’aurait pas dû répondre cela ", a lâché l’Autrichien au micro de Sky Sport. "Je reste confiant que nous serons toujours en F1 l’an prochain. Mais on doit d’abord resigner les accords Concorde. Je pense que Romain devrait s’interroger sur son propre avenir en Formule 1, pas sur celui de Haas."

Pas sympa ! À la place du Français, on chercherait déjà un autre volant pour 2021…