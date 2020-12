Comme beaucoup, Stoffel Vandoorne y croyait. Et encore plus que ses nombreux fans belges, il a dû être extrêmement déçu d’apprendre, avant même de décoller pour Barheïn, où il reprendra son rôle de réserviste, qu’il n’héritera pas du baquet du septuple champion du monde Lewis Hamilton, positif au Covid-19. Cette montre en or reviendra au jeune pilote Williams George Russell.

Objectivement, notre compatriote avait des arguments à avancer. Parce qu’il mérite une deuxième chance en F1, parce qu’il fait de l’excellent boulot pour Mercedes depuis deux ans et surtout parce qu’il possède un contrat de troisième pilote F1 et de réserviste officiel pour la marque allemande.