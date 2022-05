Récent héros du GP de Monaco, Sergio Pérez a au moins trois points communs avec Thierry Neuville : ils sont tous deux résidents monégasques, ils ont désormais tous les deux remporté en Principauté leur plus grande course à domicile et ils portent chacun le numéro 11. “Car le 1 était déjà pris et 11 c’est 1 et 1”, sourit Checo, qui a bien fait comprendre après avoir pourtant obtempéré aux consignes à Barcelone qu’il n’avait pas signé un contrat de deuxième pilote.