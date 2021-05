Comme le veut la tradition, c’est ce jeudi que débutent en Principauté les premiers essais libres en vue d’un GP annulé l’an dernier en raison de la pandémie. On a hâte de voir tourner à nouveau les F1 autour du casino et d’apercevoir 7 000 spectateurs par jour au bout du tunnel, face au port et au pied du Rocher princier.

Depuis qu’elle compte pour le championnat du monde, la course la plus célèbre, médiatisée et glamour de la saison a donné lieu à une succession d’événements mémorables. Même si on y a parfois assisté à d’ennuyeuses processions, le tourniquet monégasque a souvent aussi été le théâtre d’exploits, de chaos ou de courses de folie. Vols planés, vols tout court ou performances de haut vol, nous avons sélectionné les dix "casses" du siècle en Principauté.