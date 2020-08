3e en qualifs et 7e en course sur le tracé de Silverstone, le pilote allemand a d’ores et déjà réussi son intérim chez Racing Point. Mais il aurait pu espérer bien mieux. Comme tout au long de sa carrière...

Auteur d’une brillante qualification samedi dernier en arrachant une troisième place sur la grille au Grand Prix du 70e anniversaire, Nico Hülkenberg a fait parler son talent au volant de la Racing Point. Lui qui n’a effectué que sa deuxième course en remplacement de Sergio Perez, positif au coronavirus.

Malheureusement, la course s’est moins bien déroulée. Il s’est arrêté trois fois tandis que la plupart des pilotes n’ont pas dépassé les deux stops. Alors 5e , le pilote allemand avoue avoir subi de fortes vibrations sur ses pneus. "Dès que j’ai chaussé le deuxième train, j’ai eu l’impression que c’était une autre gomme et ça n’a pas marché à la fin."

À nouveau, "Hulk" est passé à côté d’une chance de podium (...)