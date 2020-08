Les camions du DTM ont croisé ceux de l’European Le Mans Series en ce début de semaine à Francorchamps pour un deuxième meeting à huis clos.

Mardi, quelques protos de l’ELMS ont déjà pris la piste. Malgré la crise Covid-19, l’affiche de cette deuxième manche du championnat après Le Castellet a fière allure avec quarante bolides, 28 prototypes (16 LMP2 et 12 LMP3) et 12 GTE. Il faut dire que, dans le but de réduire les coûts et les déplacements, on enchaînera dès jeudi prochain avec la dernière manche du championnat du monde d’Endurance. Ainsi, onze (5 LMP2 et 6 GTE-AM) des trente autos attendues en WEC samedi 15 participent déjà aux 4H de ce week-end. Elles totaliseront ainsi dix heures de course en moins d’une semaine. Une bonne préparation en vue des 24H du Mans reprogrammées mi-septembre.