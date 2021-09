Quatrième aux essais comme en course alors que l'équipier de Max se faisait piéger par le trafic et échouait en Q1, Pierre Gasly s’est encore illustré ce week-end. Comme souvent depuis qu’il a été rétrogradé chez AlphaTauri. Comme un nouveau pied de nez à la direction de Red Bull après avoir publiquement déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait pas droit à une seconde chance et pourquoi Helmut Marko lui préférait Sergio Pérez. Sans doute une affaire de gros sous...