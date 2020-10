Il n'y aura pas eu de grand chamboulement chez Williams Racing. La rumeur d'un Sergio Pérez débarquant avec des valises remplies de pesos a fait craindre pendant plusieurs jours que l'excellent George Russell serait mis sur la touche en 2021. Plus d'un, dont Esteban Ocon, s'insurgeait d'un tel sort pour le Britannique.

L'écurie basée à Grove fera finalement dans la continuité pour la saison prochaine et le protégé de Mercedes sera toujours associé à Nicholas Latifi. "Cela a été annoncé au début de cette année", indique Russell. "De toute évidence, beaucoup de spéculations circulent et comme je l’ai dit, il y a beaucoup de bons pilotes sur le marché, mais je serai aux côtés de Williams en 2021, c’est ce que je peux vous dire."

"J’ai probablement causé un peu de confusion la semaine dernière" souligne Simon Roberts, le directeur par intérim de l’équipe anglaise. "Comme George l’a dit, Claire Williams l’a annoncé plus tôt dans l’année, et rien n’a changé. C’est notre duo pour cette année et la prochaine. Nous sommes ravis de les avoir et nous avons hâte de continuer avec eux."

La question est de savoir désormais où Sergio Pérez posera son baluchon en 2021. Vu que Haas se dirige vraisemblablement vers un duo Schumacher-Mazepin, le Mexicain est pressenti pour remplacer Alex Albon chez Red Bull. Selon la presse mexicaine, ce serait fait "à 99%" entre le futur ex-pilote Racing Point et l'écurie autrichienne. Affaire à suivre...