Pour sa pige dans le baquet de Lewis Hamilton, George Russell a nettement plus brillé que l’étoile Mercedes, qui a connu son plus gros revers de la saison. "On a complètement foiré, se désolait le patron Toto Wolff. Lorsque la voiture de sécurité est sortie à 28 tours de l’arrivée, nous avons décidé d’en profiter pour changer les pneus de nos deux monoplaces. Et c’est là que c’est parti en vrille. Nous avons eu une panne de radio dans le garage. Les préposés aux pneus de George n’ont pas entendu qu’il rentrait. Du coup, on s’est emmêlés les gommes et on lui a monté les pneus mediums avant de Valtteri. On a donc dû rappeler George au stand et on a dû faire repartir notre Finlandais avec les pneus durs avec lesquels il était rentré. C’est une grossière erreur qui ne devrait pas arriver. Cela nous a coûté le doublé. J’en suis encore énervé maintenant et désolé pour nos pilotes."