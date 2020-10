C'est en marge du 3e GP d'Italie de l'année, ce week-end à Imola, qu'Alfa Romeo a confirmé la nouvelle. Et alors qu'on croyait l'Italien Antonio Giovinazzi sur un siège éjectable et plus que certainement remplacé par Mick Schumacher, l'écurie au trèfle a confirmé ses deux pilotes titulaires actuels pour une saison de plus. C'était attendu pour le Finlandais qui fêtera ses 42 ans l'an prochain mais a encore démontré en gagnant dix places lors du premier tour du dernier GP du Portugal comme il était toujours aussi motivé et vif.

On est plus étonné pour Giovinazzi qui, s'il parvient parfois à devancer son expérimenté chef de file, n'a encore jamais réussi de coup d'éclat et commis quelques bêtises comme en Belgique par exemple. Mais il est vrai qu'il est le seul Italien en F1 et protégé de Ferrari fournissant les moteurs à Alfa.

Cette annonce officielle signifie donc que Mick Schumacher débutera plus que probablement chez Haas GP l'an prochain. Sans doute avec son ancien équipier de chez Tony Kart, Nikita Mazepin, à ses côtés.

On voit donc désormais un peu plus clair sur le marché des transferts. Il reste à savoir qui sera l'équipier de Max Verstappen (le Néerlandais plaide pour son pote Nico Hulkenberg) chez Red Bull, de Pierre Gasly chez AlphaTauri (cela devrait se jouer entre Alex Albon et Yuki Tsunoda) et de Nicholas Latifi chez Williams (George Russell ou Sergio Pérez vraisemblablement).