Beaucoup auront du mal à ne pas être émus en voyant Iceman prendre son dernier départ.

Australie 2001. Abou Dhabi 2021. Près de 21 années séparent le premier et le dernier Grand Prix de Kimi Räikkönen. Une éternité dans le monde de la Formule 1 qui vit à 320 km/h. Quand il est arrivé en tant que petit jeune chez Sauber presqu’à la surprise générale, il a croisé la route de valeurs établies depuis 10 ans comme Michael Schumacher ou Jean Alesi. Par la suite, Kimi côtoiera trois générations de pilotes avec l’ère Alonso-Montoya, celle Vettel-Hamilton et plus récemment, celle de Verstappen-Leclerc-Norris. Aujourd’hui, le Finlandais a l’âge d’être le paternel de plusieurs titulaires en F1 ! D’une certaine manière, c’est une figure qu’on croyait increvable qui s’en va.