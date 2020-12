C'est une Red Bull qui se sera hissée la première au sommet de la hiérarchie sur ce Grand Prix d'Abou Dhabi 2020. Max Verstappen s'est montré le plus rapide lors de la 1ère séance d'essais disputée ce vendredi matin sur le circuit de Yas Marina. Le Hollandais a bouclé 25 tours et signé son meilleur temps en 1:37.378. C'est toutefois trois secondes moins vite que le chrono de la pole position de l'an dernier.

La première Mercedes, celle de Valtteri Bottas, est 2ème. Le Finlandais a échoué à seulement 34 millièmes de seconde de Bottas. Troisième chrono pour Esteban Ocon (Renault), le médaillé d'argent du dernier Grand Prix de Sakhir étant cependant à plus d'une seconde de Verstappen et Bottas. La deuxième Red Bull pilotée par Alex Albon est créditée du 4ème temps.

De retour au volant de sa W11 n°44 après avoir manqué Sakhir, Lewis Hamilton s'est contenté du 5ème chrono. Le septuple champion du monde est à 1.366 de Verstappen. Suivent les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Pérez et les AlphaTauri de Daniil Kvyat et Pierre Gasly. Kimi Räikkönen complète le Top 10.

Tous les regards se sont portés vers le stand Haas où Mick Schumacher effectuait ses grands débuts en F1 dans le cadre d'une séance officielle. Le récent champion de Formule 2 s'en est bien tiré avec la 18ème chrono et 22 tours bouclés. Le fils de Michael s'est payé le luxe de devancer de pratiquement 3 secondes son voisin de garage Pietro Fittipaldi, le chrono modeste de ce dernier s'expliquant par le fait qu'il préparait 2021, notamment avec le fond plat de la saison prochaine.

Daniel Ricciardo (Renault) n'a pour sa part signé aucun chrono suite à ce qui s'apparente à un problème d'accélérateur.