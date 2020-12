Après Max Verstappen et Red Bull sous l'astre solaire, ce sont Valtteri Bottas et Mercedes qui se sont mis en évidence au clair de lune lors de la 2ème séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi. Le Finlandais s'est montré le plus rapide en 1:36.276, améliorant sensiblement le chrono réalisé par Verstappen plus tôt ce vendredi. Une Mercedes en devance une autre puisque Lewis Hamilton est crédité du 2ème temps, à deux dixièmes de son équipier.

Suivent les deux Red Bull avec Max Verstappen devant Alex Albon. Le Hollandais et le Thaïlandais sont à respectivement 7 et 9 dixièmes de Bottas. Le quinté de la session est complété par Lando Norris (McLaren), le Britannique étant le premier pilote au-delà de la seconde. On retrouve ensuite Esteban Ocon (Renault), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (Renault) et Lance Stroll (Racing Point).

La séance a été marquée par les ennuis de Kimi Räikkönen. Un incendie s'est déclaré dans les entrailles de l'Alfa Romeo du Finlandais, la séance ayant été logiquement interrompue.

La 3ème séance libre débutera demain matin à 11 heures.