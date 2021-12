Comme lors de la deuxième séance, Lewis Hamilton s'est montré le plus véloce lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Britannique a tourné en 1:23.274, améliorant son temps de référence de quatre dixièmes. Le septuple champion du monde pourrait toutefois être inquiété par les stewards pour avoir gêné Nikita Mazepin (Haas), comme à Djeddah. S'il reçoit une troisième réprimande, Hamilton pourrait écoper d'une pénalité de 10 places, ce qui aurait évidemment une incidence sur l'issue du championnat.

Max Verstappen a également tourné plus vite mais est classé deuxième, à deux dixièmes de son rival pour le titre mondial. Le pilote Red Bull et son némésis sont les seuls à avoir tourné sous la barre des 1:24. Troisième temps pour Valtteri Bottas (Mercedes) qui possède seulement 22 millièmes d'avance sur Sergio Pérez (Red Bull). McLaren se réveille avec le cinquième temps de Lando Norris devant Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Pierre Gasly (AlphaTauri).

Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) et Charles Leclerc (Ferrari) complètent le Top 10 de la séance. Les très attendues qualifications débuteront à 14h00, heure belge.