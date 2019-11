Max Verstappen a confirmé qu'il faudra compter sur les Red Bull ce week-end lors du Grand Prix d'Abou Dhabi. Le Hollandais a réalisé le meilleur temps de la 3ème séance libre avec un chrono en 1:36.566. Le vainqueur des GP d'Autriche, d'Allemagne et du Brésil a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui sont respectivement à 74 et 89 millièmes.

Les Red Bull ont pris en sandwich les Mercedes puisque Alex Albon signe le 4ème chrono. Le Thaïlandais a concédé trois dixièmes. On retrouve ensuite les Ferrari qui ont signé leurs meilleurs temps en pneus médiums, a contrario de la concurrence qui a choisi les tendres. Sebastian Vettel et Charles Leclerc sont 5ème et 6ème, relégués à quatre dixièmes.

Le Top 10 est complété par Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) et Pierre Gasly (Toro Rosso).