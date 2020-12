Le Hollandais a réalisé un chrono en 1:36.251, collant cinq dixièmes à son plus proche poursuivant. Il s'agit de son équipier Alex Albon, qui permet à son employeur de signer le doublé dans la session. Le Thaïlandais s'est toutefois plaint d'un sous-virage très prononcé sur sa monoplace.

Les deux Red Bull devancent les deux Renault. Esteban Ocon et Daniel Ricciardo sont à six dixièmes de Verstappen. Lando Norris hisse sa McLaren parmi les cinq premiers. Chez Mercedes, après avoir dominé la 2ème séance, on l'a jouée modeste. Lewis Hamilton n'est que 6ème tandis que Valtteri Bottas est 9ème. Lance Stroll (Racing Point), Carlos Sainz (McLaren) et Sergio Pérez (Racing Point) sont les autres pilotes à pointer dans le Top 10 de la séance.

Les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi débuteront à 14 heures.