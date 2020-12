Déjà auteur du meilleur chrono vendredi matin lors de la première séance et samedi matin de la troisième, Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Abou Dhabi, 17e et dernière épreuve du championnat du monde de Formule 1, samedi après-midi sur le circuit de Yas Marina (5,554 km). Verstappen signe la 3e pole de sa carrière, et la première de la saison, en 1:35.246.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a échoué à 25/1000es. Il s'élancera de la première ligne. Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter du 3e chrono à 86/1000es. Le septuple champion du monde, privé du précédent Grand Prix à Sakhir dimanche dernier en raison d'un test positif au coronavirus, est le recordman de victoires sur ce circuit avec 5 succès en onze Grands Prix disputés dans l'Emirat (2011, 2014, 2016, 2018 et 2019).

Il avait signé la pole l'an dernier en 1:34.779. Lewis partagera la 2e ligne avec son jeune compatriote Lando Norris (McLaren), 4e à 251/1000es. Les cinq derniers vainqueurs à Yas Marina se sont élancés de la pole. Les titres 2020 ont déjà trouvé acquéreur : Lewis Hamilton chez les pilotes, Mercedes dans la catégorie constructeur. Le départ est fixé dimanche à 14h10 (17h10 heure locale).

Direct: