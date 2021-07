Feu vert

-99e succès pour Lewis Hamilton qui, malgré une pénalité de dix secondes pour avoir été jugé coupable de l'accident du premier tour avec Max Verstappen, a réussi à remonter et à prendre la tête à deux tours de la fin pour s'imposer pour la 8e fois devant son public. Magistral ! "Cela a vraiment été une course très éprouvante, » a déclaré le pilote Mercedes. « Valtteri m'a bien aidé en s'écartant pour ne pas me faire perdre de temps. Le team aussi en me donnant une super voiture. C'est dommage ce qui est arrivé avec Max. Il s'est montré très agressif et ne m'a pas laissé de place. J'ai été néanmoins puni, mais je suis revenu en tête et à 8 points au championnat. On ne va rien lâcher."

-Charles Leclerc qui aura profité du chaos du premier tour entre les deux rivaux pour le titre pour mener 50 des 52 tours : "Il est dur de se réjouir d'une 2e place quand vous avez mené quasi toute la course, mais c'est ainsi, » a confié après l'arrivée le pilote Ferrari. « Il ne m'a pas manqué grand chose, mais ce matin j'aurais signé pour un podium alors on va essayer d'oublier vite la déception."