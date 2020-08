Comme après chaque Grand-Prix, notre expert vous livre son débriefing...



Pole : Lewis Hamilton

Podium : Lewis Hamilton – Max Verstappen – Charles Leclerc

Top 3 du championnat : 1er Hamilton 88 ; 2. Bottas 58 ; 3. Verstappen 52

La cote du GP : 7,5/10

Une course ennuyante après les crashes de Magnussen (Alex Albon aggrave son cas et a écopé de cinq secondes de pénalité) et de Kvyat, mais explosive lors des trois derniers tours ! Le best of sera amusant.



(...)