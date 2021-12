1er Lewis Hamilton

"Au terme d'une qualification très tendue, sans doute la plus belle de la saison, Lewis Hamilton, auteur d'une faute lors de la première tentative, a signé la pole lors de son second run. C'est la première fois de l'année que le Britannique signe deux poles consécutives à un moment déterminant de la saison et sur un circuit où il sera très très difficile de doubler. "Wouaw quelle pole, quel circuit, quel tour," s'exclamait Lewis.

C'est donc un avantage certain dont le pilote Mercedes devrait pouvoir profiter. Bien sûr, il ne sera pas à l'abri non plus d'une erreur sur ce circuit tellement compliqué où la gestion du trafic et la stratégie seront cruciales.

D'autant qu'on voir mal comment on pourrait éviter une ou plusieurs voitures de sécurité vu le manque de dégagement. A noter que Lewis a bénéficié de la clémence des commissaires après avoir commis trois fautes en EL3. Il s'en est sorti avec une réprimande et 25.000 euros d'amende.