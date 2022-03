Et de trois ! Déjà le plus véloce lors des deux premières sessions, Charles Leclerc a remis ça lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite. Le Monégasque a bouclé le circuit de Djeddah en 1:29.735, se hissant au sommet de la hiérarchie dans sa dernière tentative chronométrée. Le vainqueur du GP de Bahreïn a devancé les deux Red Bull mais seulement pour moins d'un dixième. Max Verstappen est deuxième à 33 millièmes tandis que Sergio Pérez est troisième à 98 millièmes.

Carlos Sainz hisse la deuxième Ferrari en quatrième position, à 274 millièmes de son équipier. L'Espagnol devance Valtteri Bottas qui a pointé à un moment au deuxième rang avec son Alfa Romeo. Sixième temps pour Esteban Ocon (Alpine) devant Pierre Gasly. Le Français a connu une séance agitée, son AlphaTauri s'immobilisant au bout de la pitlane suite à un problème au niveau de l'arbre de transmission. Gasly a dû pousser sa monoplace jusqu'à son stand pour que son équipe puisse la réparer.

Kevin Magnussen (Haas) est huitième devant Fernando Alonso (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Aucune Mercedes ne figure dans le Top 10. Lewis Hamilton est onzième, à près d'une seconde de Leclerc. C'est pire pour George Russell, 14ème à 1,248 seconde. On notera par ailleurs que, comme à Sakhir, les Aston Martin et les McLaren sont dans les profondeurs du classement.

Les qualifications du GP d'Arabie saoudite débuteront ce soir à 18 heures.